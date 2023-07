Ospa faz espetáculo gratuito na Catedral São Luiz Gonzaga de Novo Hamburgo

A Catedral São Luiz Gonzaga (Rua Cidade de Atlântida, 34), um patrimônio histórico e cultural de Novo Hamburgo, sedia na sexta-feira (21), às 20h, um concerto gratuito da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Sob a batuta do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, a Orquestra executa um repertório variado com algumas das maiores pérolas da música de concerto. Além das peças instrumentais, o programa inclui árias de ópera interpretadas pela cantora lírica Kauanny Klein, integrante da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS). A entrada é gratuita. A apresentação é descontraída, com melodias familiares, como a enérgica abertura da ópera As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Marcha Radetzky, de Johann Strauss I (1804-1849). O programa tem músicas como Valsa Ouro e Prata, de Franz Lehár (1870-1948), e Dança Húngara nº 1 em Sol Menor, WoO 1, de Johannes Brahms (1833-1897), e duas músicas brasileiras de grande lirismo, Episódio Sinfônico, de Francisco Braga (1868-1945), e Prelúdio, introdução das Bachianas Brasileiras nº 4, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959).Cantando pela primeira vez com a OSPA, a mezzo-soprano Kauanny Klein interpreta duas obras em francês: Mon Coeur s'ouvre à ta voix, excerto da ópera Sansão e Dalila, de Camille Saint-Saëns (1835-1921), e Habanera, da ópera Carmen, de Georges Bizet (1838-1875). "Ambas são de personagens que representam mulheres fortes e empoderadas. Tanto Dalila quanto Carmen são altamente expressivas e apaixonadas, com musicalidade marcante e muito envolvimento com seus pares, ou neste caso, com o público", salienta a cantora. "Certamente será um lindo concerto, com um repertório escolhido com muito carinho para acalentar os corações", complementa. Com capacidade para mais de 1.200 pessoas, a Catedral São Luiz Gonzaga foi construída em 1953, em estilo romano basilical. Em 1959, foi decorada com pinturas sacras pelo artista ítalo-brasileiro Aldo Locatelli. É nesse cenário que a Ospa apresenta mais um concerto da sua Série Interior, que promove a circulação da música de concerto por todo o Estado.