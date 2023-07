Canal Arte1 apresenta show e documentário em homenagem a Jane Birkin

Em homenagem à atriz e cantora britânica Jane Birkin, que morreu no último domingo (16), aos 76 anos de idade, o canal Arte1 estreia, na faixa Arte1 Apresenta, o show Jane Birkin – Live in Bataclan 1987, nesta sexta-feira (21), às 21h30min.Também para celebrar Jane, na quinta-feira (20), às 23h, o Arte1 exibe o documentário Jane por Charlotte, filme dirigido pela filha de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, e indicado ao Golden Eye no Festival de Cannes de 2021.Charlotte Gainsbourg dirige sua mãe, a lendária cantora e atriz Jane Birkin, criando uma janela amorosa para o emocional de duas mulheres diante de assuntos que vão do encantador ao difícil. Com o passar do tempo, Charlotte Gainsbourg passou a olhar para sua mãe de uma forma que nunca fez, superando um sentimento comum de reserva. Pela lente da câmera, elas se expõem e começam a recuar, deixando espaço para uma relação mãe-filha.