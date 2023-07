Ivyson apresenta a turnê Girassol no Agulha nesta quinta-feira (20)

Ivyson chega com a turnê Girassol em Porto Alegre nesta quinta-feira (20), às 21h, no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300). Após os shows de lançamento do seu primeiro álbum, O Outro Lado do Rio, o artista segue com a nova turnê nas principais capitais do Brasil, passeando por canções antigas e recentes, para apresentar sua trajetória ao público. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla. A turnê vem como um respiro e preparação para seu novo álbum, previsto para 2024. O concerto contará com seus maiores sucessos, como Sina, Esquina, Moldura e seu maior hit, Girassol, canção que dá nome a nova turnê. Com o intuito de celebrar, o espetáculo foi criado unicamente para os novos e antigos fãs do artista, pois reúne todas as mais pedidas canções. Unindo melodia as suas poesias, o jovem artista tem mostrado autenticidade em suas canções. Com diversos singles, dois EP's e um álbum lançado ao longo dos seus quatro anos de carreira, o cantor e compositor pernambucano vem conquistando cada vez mais seu espaço na cena musical atual.