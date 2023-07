Fundação Ecarta abre três exposições nesta quarta-feira (19)

Nesta quarta-feira (19), às 19h, ocorre a abertura de três exposições na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). No projeto Artista Professor/Professor Artista, Nilza Dezordi apresenta a mostra Traçado, com desenho, colagem e pintura no novo espaço expositivo da casa. A outra exposição é de Leonardo Fanzelau, que expõe o Salão das Desclassificadas, projeto contemplado no edital 2023. E a terceira mostra é Eu já sei brilhar, integrante do Projeto Potência, com obras de Yuki Zarate, Lívia Liu, Luah Souza, Luna Girão e Natha Calhova. Todos os expositores participam da Conversa com Artistas a partir das 17h, com mediação de Walter Karwatzki. A entrada é franca e as mostras podem ser visitadas até 20 de agosto, de terça a domingo, das 10h às 18h. A artista visual e professora de artes e desenho Nilza Dezordi mostra sua produção de diferentes fases na segunda edição do projeto Artista Professor/Professor Artista. Seu trabalho transita pela linguagem do desenho, gravura, colagem, pintura e cerâmica estabelecendo um diálogo entre as diferentes técnicas. Como professora de artes procura dar aos alunos a oportunidade de se expressar, trabalhando com várias técnicas e matérias. Salão das Desclassificadas, de Leonardo Fanzelau é uma exposição de arte edificada em comentários irônicos sobre o contexto da arte, sua existência, suas dificuldades e seus editais de seleção/exclusão. Reúne, em sua maior parte, trabalhos com frases que explicariam o porquê das obras não estarem na exposição, simulando rejeições decorrentes de um fictício edital, de um também fictício salão.Cinco jovens artistas reúnem seus trabalhos e expõem 18 obras entre pintura, desenho, escultura, objeto, vestuário e instalações em suportes como tecido, madeira, papel, tela e outros na mostra Eu já sei brilhar. As artistas Yuki Zarate, Luna Girão, Lívia Liu, Natha Calhova e Luah Souza propõem revisitar e compartilhar espaços de intimidades, devaneios, segredos e pequenas violências de seus espaços particulares.