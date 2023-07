Arthur de Faria e Pedro Longes estreiam Canciones con Drama nesta quinta-feira (20) no Teatro de Arena

Um acordeom, dois pianos e duas vozes melodramáticas cantando juntas, sem microfones, cheias de ares nostálgicos sureños e uma pitada de humor. É nessa atmosfera que os músicos Arthur de Faria e Pedro Longes estreiam seu novo show Canciones con Drama, nesta quinta-feira (20), às 20h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 40,00.Com afinidades musicais que passam pela música popular, erudita e a música de fronteira, Arthur e Pedro apresentam em Canciones con Drama um repertório variado, que conta histórias e atravessa sonoridades vizinhas. Canções autorais como Primera Canción Tragica, composição de Arthur para a trilha sonora do longa-metragem Severina; Marcos, O Ausente, composição de Pedro, que faz parte do seu disco Canções de Amor e Solidão, indicado ao Açorianos 2021; e releituras cantadas em português e espanhol, que vão de Charly Garcia a Lupicínio Rodrigues, fazem parte do espetáculo. A apresentação terá as participações das cantoras Paola Kirst e Yasmini Vargaz e o apoio do Grupojogo, responsável pela iluminação do show.