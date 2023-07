Coreógrafa brasileira Magali Sander Fett e arquiteto alemão Till Botterweck ministram oficina de videoperformance neste sábado no Instituto Ling

A bailarina e coreógrafa brasileira radicada na Alemanha Magali Sander Fett e o arquiteto e produtor de vídeo alemão Till Botterweck estarão no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) neste sábado (22), das 14h às 18h, ministrando a oficina O Eu Digital - Corpos Digitais. Com exercícios de criação e prática, a experiência única oferece uma imersão no desenvolvimento de videoperformances para projeções mapeadas (video mapping). As matrículas custam a partir de R$ 256,00 e podem ser feitas no site EventBrite ou na recepção da casa. A programação é voltada a estudantes e profissionais das áreas das artes performáticas e visuais, audiovisual, design e novas mídias, mas qualquer interessado pode se inscrever. Para participar, não é necessário conhecimento ou experiência prévia - basta levar um smartphone para ser utilizado como câmera durante a atividade. O encontro contará com atividades que utilizam os princípios de tempo, espaço e consciência corporal, além de uma introdução à técnica de filmagem com tela verde, também conhecida como green screen ou chroma key. Explorando formas de filmagem e de projeção de corpos no espaço, e integrando programas e efeitos, os participantes criarão juntos um material coreográfico e/ou cênico para ser utilizado tanto no mundo real quanto no digital.