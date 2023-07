João Maldonado faz show de pré-lançamento de seu segundo disco na Biblioteca Pública do Estado

Nesta sexta-feira (21), às 19h, João Maldonado faz show na Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190), para promover o pré-lançamento do álbum Piano Improvisado. A entrada é franca com contribuição espontânea ao artista.Em seu segundo álbum solo, o projeto traz nove canções autorais, sendo duas compostas no dia da gravação, Sunday's Blues e Meu melhor amigo. O disco foi produzido em uma tarde de domingo, no Estúdio Soma.Segundo o artista, a ideia deste trabalho é apresentar algo intimista, como se o público estivesse dentro de sua casa e do seu piano, participando de todo o processo de estudo, composição e arranjo. O álbum será lançado no dia 28 de julho, em todas as plataformas de streaming.