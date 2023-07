Projeto Bendita Sois Voz - Histórias que sopram do Sul reúne mulheres da cena cultural contando histórias de outras importantes mulheres gaúchas

Da reunião de dois coletivos essencialmente femininos que atuam nas artes cênicas da cidade, a Cia Circular e o Coletivo das Flor, surgiu o Bendita Sois Voz – Histórias que sopram do Sul, que traça a linha do tempo de histórias fundamentais do sul do Brasil. Para isto, as idealizadoras do projeto Júlia Ludwig e Luciane Panisson convidaram um time de artistas para ilustrar essas histórias. O lançamento do podcast será neste sábado (22), com o episódio sobre a vida da Cacica Acuab. Na próxima quinta-feira (27), é a vez de Maristoni Lima de Moura. Já em agosto, acontecem os podcasts sobre Ana Maria Primavesi no dia 5 e, por fim, em 12 de agosto o de Conceição dos Mil Sambas.



O ponto de partida são entrevistas e pesquisas sobre a vida e obra dessas mulheres, vindas de diversas áreas de atuação, potentes figuras do RS: Cacica Acuab, primeira mulher Cacica Geral do Povo Charrua do Rio Grande do Sul; Dona Conceição dos Mil Sambas, pelotense da Vila Castilhos, região periférica da cidade, compositora autodidata e intuitiva que compôs mais de mil sambas; a fundadora do coletivo Ksa Rosa, Maristoni Lima de Moura, que por meio da educação popular e resistência cultural busca articular políticas como a de redução de danos e luta por melhores condições de vida e trabalho para os catadores de material reciclável em Porto Alegre e, por fim Ana Maria Primavesi, austríaca radicada no RS, precursora da agroecologia no Brasil que lutou incansavelmente para conservação de um solo permeável que gere plantações saudáveis e dispensem o uso agrotóxicos para as próximas gerações. Ana Maria Primavesi faleceu em 2020, aos 99 anos.

A partir desses depoimentos em áudio e vídeo, além de pesquisas as artistas Bruna Espinosa, Dejeane Arruée, Maria Falkembach e Luciana Paz, darão voz a essas mulheres, interpretando suas histórias, sob o viés da escrita poética tecida pelas artistas idealizadoras: Luciane Panisson e Júlia Ludwig. A trilha sonora original é composta e dirigida por Maria Clara Coelho sendo editada e mixada por Daniela Pastore. O resultado será disponibilizado nas plataformas de streaming e, também, oferecido a emissoras de rádio que queiram difundir os episódios, cada um com 15 minutos de duração.

O primeiro episódio, a ser lançado neste sábado (22), conta a história de Cacica Acuab, que é a primeira mulher cacica geral do povo Charrua do Rio Grande do Sul. Pertence aos últimos Charruas e seus antepassados escaparam da matança de Salsipuedes para São Borja, São Miguel das Missões, Santo Ângelo e Porto Alegre. São Charruas que lutaram e são reconhecidos desde 2007 em Porto Alegre. Ela atua na Aldeia Polidoro na Estrada São Caetano Parada 38, número 2004, na capital gaúcha, e luta incansavelmente pelos direitos do seu povo.

Paralelo à produção dos episódios sobre a vida dessas emblemáticas figuras, o projeto Bendita Sois Voz ofereceu oficinas de dramaturgia que instrumentalizaram os participantes para ressignificar suas histórias. Em quatro edições, cada uma com três horas de duração, a oficina usou a metodologia da criação dos roteiros do seu programa, o Bendita Sois Voz, para instigar os participantes a criarem sua própria dramaturgia, fazendo pontes entre suas biografias com personalidades, heroínas, passagens mitológicas e simbologias.

Um dos idealizadores do projeto, o Coletivo das Flor é formado por artistas da dança, teatro, música, artes visuais e cinema, que investigam a fusão dessas linguagens e um objeto concreto escolhido como recurso sensível de criação. Também atuam como professores, facilitadores e oficineiros em vivências que passam por espaços de convívio criativos e afetivos, em saídas de campo, intervenções urbanas e oficinas de artes integradas oferecidas às comunidades, grupos sociais, artistas e estudantes de arte e educação. Procuram praticar um diálogo antropofágico que possa agregar percepções diversas, de vida e de mundo, para suas criações.



Junto com o coletivo, a Cia. Circular também é uma das proponentes do podcast. A Cia. une princípios da economia circular com realizações artísticas e pedagógicas e tece sua poética na observação dos ciclos naturais e entende a cultura humana como parte da natureza. Têm os valores femininos como guias na transição de um tempo linear para circular. Visa colaborar com a distribuição de riquezas materiais e imateriais, gerando benefícios socioambientais com sua atuação.