Coro Sonora Gente leva ritmos do Brasil e América Latina ao Tablado Andaluz nesta quinta (20)

Nesta quinta-feira (20), às 20h30min, o Sonora Gente se apresenta no Tablado Andaluz (Av. Venâncio Aires, 556). O espetáculo passará por diversos ritmos do Brasil e América Latina. Samba, Congada, Chamamé, Cumbia e Candombe são alguns dos gêneros pelos quais o canto do grupo navega. O evento tem couvert artístico de R$ 20,00. O repertório conta com arranjos de canções de Alceu Valença, Dona Ivone Lara, Itamar Assumpção, Serena Assumpção, Cenair Maicá, entre outros. A apresentação terá também a participação de uma cuerda de tambores de candombe da comparsa La Brasa Lunera (Helene Esperandio, Daniel Guarin e Wagner), além de Josué Farias no violão.O Sonora Gente é um coro independente que existe desde 2018 sob regência de Sérgio Bai e é dedicado principalmente à música popular brasileira e latino-americana. O grupo conta atualmente com 18 membros.