Teatro para Pássaros cumpre curta temporada no espaço Zona Cultural a partir de quinta (20)

Teatro para Pássaros, para nova temporada, desta vez no Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900). As apresentações acontecem de quinta (20) a domingo (23), sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 50,00 e R$ 25,00, disponíveis na Retorna a cartaz o espetáculo, para nova temporada, desta vez no Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900). As apresentações acontecem. Os ingressos custam R$ 50,00 e R$ 25,00, disponíveis na Sympla

Construída sobre um texto dramático que valoriza os diálogos curtos e entrecortados, Teatro para Pássaros investe em um espetáculo de proximidade com o público em linguagem dinâmica, onde as linhas de texto estão sempre se embaralhando. Com ironia, o roteirista argentino Daniel Veronese constrói uma crítica social ácida e contundente sobre os papéis que assumimos, e que por vezes somos obrigados a manter no convívio com uma sociedade dominada por corações solitários.

Escrita por Daniel Veronese, a peça narra o encontro de três casais durante uma madrugada, em um pequeno apartamento no 12º andar de um edifício no subúrbio de uma grande cidade. A anfitriã, Teresa, reúne os amigos para apresentar sua mais nova criação: um texto inédito para o teatro, que deseja ver produzido pelo seu ex-namorado e agora um bem sucedido produtor, Tony. O encontro é marcado pelo desentendimento e constrangimento provocados por revelações que são feitas ao longo da trama.