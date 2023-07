Jards Macalé recebe homenagem na TV Brasil pelos seus 80 anos

Para celebrar os 80 anos do cantor e compositor Jards Macalé, a TV Brasil exibe uma edição especial do Samba na Gamboa neste domingo (16), às 12h. O canal destaca a participação do homenageado junto com Adriana Calcanhotto no terceiro bloco da atração apresentada por Diogo Nogueira. As duas primeiras partes do programa reverenciam o saudoso sambista Monarco.A produção da emissora pública recorda grandes sucessos do repertório do veterano Jards Macalé. Durante a performance que festeja a trajetória e o legado do artista, os convidados se revezam para tocar e soltar a voz com clássicos da música brasileira.Jards Macalé entoa o hit Anjo Exterminado, composto em parceria com o poeta Waly Salomão. Ele também interpreta Dona Divergência, de Lupicínio Rodrigues, Mambo da Cantareira, de Barbosa da Silva e Elide Warthon, e Contrastes, de Ismael Silva. Já Calcanhotto canta obras autorais como Mentiras, Cariocas e Eu vivo a sorrir.Renegando os rótulos que lhe atribuíam, o cantor e compositor imprime sua marca única repleta do carisma que atravessa sua obra. Jards Macalé revolucionou a música brasileira ao mesclar rock, samba, música erudita, jazz e bossa nova, com altas doses de melancolia e sarcasmo.