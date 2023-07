Casa de Cultura inaugura Índice Remissivo, projeto que une artes visuais e literatura

Nesta quinta-feira (20), às 18h, acontece no quinto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), a abertura da primeira edição da exposição Índice Remissivo, que tem Camila Elis como artista convidada. O projeto é uma proposição curatorial de Taís Cardoso e Daniel Galera, refletindo sobre a colaboração entre os campos das artes visuais e da criação literária, ficcional e não ficcional. A visitação gratuita ocorre de sexta-feira (21) até 1 de outubro, de terça a domingo, das 10h às 20h.Índice Remissivo consiste em uma instalação composta por uma exposição individual combinada a uma estante de livros. Como parte do projeto, o artista convidado é convocado pelos curadores a compartilhar com o público uma lista de livros importantes para a sua formação e trajetória ou que componham sua pesquisa atual. No espaço expositivo, obras literárias e obras de arte dividem o espaço, propondo caminhos para pensar o atravessamento entre os campos a partir de uma poética específica. A primeira convidada é Camila Elis, artista que, através da pintura, pensa sistemas de interação entre objetos, pessoas, ambientes e sensações abstratas. Conforme Taís, a escolha por Camila se deu, justamente, por sua obra ser em pintura abstrata e a relação com os livros não ficar evidente. Além da exposição, cada edição terá um momento de encontro com o público, no qual o artista e Taís Cardoso conversarão sobre uma obra literária que traz questões relacionadas às obras expostas, e uma oficina de escrita, em dois encontros, conduzida por Daniel Galera a partir das obras em questão.