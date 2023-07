Uma homenagem lírica a Laura de Souza

Missa fúnebre composta em 1791 e última obra do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), o famoso Réquiem em ré menor (K. 626) será intepretado em três concertos que acontecem ainda este mês na Catedral Anglicana (rua dos Andradas, 880, Centro). As apresentações marcam um ano do falecimento da soprano Laura de Souza e acontecem no próximo domingo, dia 23, às 16h e às 18h; e no dia 29 de julho, às 18h.

Intitulado Réquiem para Laura, o espetáculo será executado pelo Coral Casa da Música, do pianista Adrian Perazza (piano) e dos solistas Angela Diel (contralto), Raquel Fortes (soprano), Daniel Germano (baixo) e Maicon Cassânego (tenor). A regência é de Lucas Alves. Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no dia e no local do evento, ou antecipados pelo Sympla.

Considerada uma das cantoras líricas mais relevantes do Rio Grande do Sul, Laura Souza faleceu em 30 de julho do ano passado, aos 64 anos, vítima de câncer. Ela estava residindo em Porto Alegre, sua cidade natal, desde 2020, ao mesmo tempo que estava radicada em São Paulo, após ter passado dez anos na Europa, onde completou os estudos em cidades como Hamburgo, Paris e Milão.

Co-fundadora da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) e do Ópera Estúdio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Laura de Souza seguiu em atividade até cerca de duas semanas antes de sua morte. "Além de cativante e de ter uma linda voz, ela era uma guerreira. No último concerto que ela participou, em Lajeado, cantamos juntas, e ela estava com tanta dor que, nos intervalos da sua narração, ela deitava no chão dos bastidores, para depois voltar ao palco", recorda a solista Angela Diel, proprietária da Casa da Música.

Idealizadora deste tributo à cantora lírica, Angela destaca que, além de uma homenagem póstuma de amigos e colegas, o concerto também é um agradecimento pela doação do piano de Laura à Casa da Música.

Formada em piano pelo Instituto de Artes da Ufrgs, em 1983, a soprano gaúcha venceu o primeiro lugar na Biennale di Canto di Cagliari, em 1988, e o primeiro grande prêmio no Concurso Internacional de Canto do Rio de Janeiro, em 1991. Também foi membro estável do Staatstheater Kassel e do Deutsches Nationaltheater Weimar, na Alemanha (entre 1991 e 1998).

No Brasil, cantou nos principais teatros e com as principais orquestras um repertório que incluía óperas como Don Giovanni, de Mozart, Tannhäuser, de Wagner, Tosca, na ópera de Puccini, ou Elisabetta, no Don Carlo de Verdi. Em 2005, fez a estreia latino-americana do monodrama Erwartung, de Schoenberg, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Nos últimos anos, ela vinha se dedicando especialmente ao repertório camerístico, ao lado de parceiros como o pianista Antônio Vaz Lemes, e desenvolvia trabalho pedagógico em instituições como a Escola Municipal de Música de São Paulo. Na capital gaúcha, dava aulas de yoga para cantores - "preenchendo uma lacuna para cantores líricos, carentes de novidades e novos cursos", destaca Angela - e também orientação particular para cantores do segmento.

"Era o desejo dela refazer sua vida em Porto Alegre, onde, além de ministrar o seu curso, ajudou a fundar a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) e conseguiu estrear com a gente no Theatro São Pedro, em abril de 2022, o concerto Gala Lírica (de lançamento oficial da Cors). Ela já não podia cantar, mas fez a direção cênica e foi a narradora da nossa cortina lírica", comenta a contralto, "Laura tinha uma super energia e um brilho nos olhos de poder ajudar a montar a Cors, que era um dos grandes sonhos dela."

A escolha da Catedral Anglicana, segundo Angela, se deu por conta da beleza do local, que tem o altar tombado pelo Patrimônio Histórico; além de "uma excelente acústica". "Também a receptividade do lugar, cuja administração faz questão que ocorram concertos por lá." Já a escolha de Réquiem em ré menor se deu justamente por se tratar de uma missa "composta para os mortos". "Além de ser linda, ainda permite que seja executada somente com piano, e não necessariamente com uma orquestra", destaca a proprietária da Casa da Música.