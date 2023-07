Laitano, Narcizo & Petracco apresentam ritmos brasileiros no Ocidente Acústico nesta quinta-feira (20)

O trio instrumental Laitano, Narcizo & Petracco se apresenta nesta quinta-feira (20), às 21h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). O trio é o novo projeto dos músicos Yanto Laitano (teclados), Filipe Narcizo (baixo elétrico) e Pedro Petracco (bateria), e toca temas autorais que misturam ritmos brasileiros, jazz e funk em arranjos que investem em batidas com suingue. O ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00.O grupo foi formado para participar do South Summit Brazil 2022 e, devido ao sucesso que fez nos três dias em que tocou, foi convidado para repetir as apresentações na edição 2023 do evento. Além disso, na última edição da Noite dos Museus, o trio teve a oportunidade de encerrar a programação realizada no Theatro São Pedro. Entre as músicas apresentadas pelo grupo, destacam-se temas como Parece Que Sim, Corcel Vermelho e Maracuta. Cada uma delas explora batidas rítmicas pulsantes, atmosferas e melodias envolventes.