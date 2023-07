Casarão Cordas & Cordas promove show de tango e bossa nova nesta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira (21), às 20h, os cantores André Gross e Rosana Marques se apresentam em um show de tango e bossa nova no Casarão Cordas & Cordas (Rua Garibaldi 1025). Os ingressos custam R$ 60,00 e estão disponíveis na Escola de Música Cordas & Cordas, no mesmo endereço, ou pelo celular: (51) 996007185.André Gross traz todo o romantismo do tango com sua voz profunda e sua banda Portango. Enquanto isso, Rosana Marques, acompanhada pelos músicos Alexandre Alles no piano e Vico Silva no baixo de seis cordas, prestará uma homenagem aos 65 anos do movimento bossa-novista no Brasil, interpretando temas de Johnny Alf, Mauricio Einhorn, Durval Ferreira, Tom Jobim, Roberto Menescal, Carlos Lira e João Donato. Além da música de qualidade, haverá degustação de vinhos e petiscos.