Inscrições abertas para curso sobre o cinema japonês ministrado por Sérgio Alpendre

Estão abertas as inscrições para o curso Panorama do Cinema Japonês, ministrado pelo jornalista, crítico e professor de cinema Sérgio Alpendre. As aulas ocorrerão em 12 e 13 de agosto na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). O evento vai propiciar o estudo dos cineastas mais destacados, passando pelos principais filmes da cinematografia japonesa. O curso tem custo de R$ 45,00, com apostila e certificado de participação inclusos. Interessados podem se inscrever através deste link.As aulas visam mostrar a riqueza e diversidade do cinema japonês em toda a sua história. Serão exibidos trechos de filmes e haverá leitura de textos importantes que trataram de filmes ou cineastas japoneses. O curso traz os seus maiores diretores, desde os grandes que começaram ainda no cinema mudo (Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu, Mikio Naruse) aos mais celebrados entre os contemporâneos (Takeshi Kitano, Kiyoshi Kurosawa, Naomi Kawase, Hirokazu Koreeda), passando pelos mestres do pós-guerra (Akira Kurosawa, Masaki Kobayashi, Kaneto Shindo, Kon Ichikawa) e pelos rebeldes mais ou menos associados à nuberu bagu (Nagisa Oshima, Shohei Imamura, Seijun Suzuki, Kiju Yoshida), entre muitos outros, costumam ter algumas de suas obras nas listas de melhores filmes publicadas pelas mais conceituadas revistas.Crítico e professor de cinema, jornalista, pesquisador, curador e consultor para textos, Sérgio Alpendre escreve na Folha de S. Paulo, no site Leitura Fílmica e no blog pessoal, entre outros veículos. É doutor em Comunicação pela UAM - SP, mestre em Cinema pela ECA-USP. Atualmente faz pós-doutorado em Comunicação na PUC-RS.