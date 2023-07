Guillo Espel Trio interpreta clássicos da música popular argentina em show no Instituto Ling

O premiado violonista e compositor argentino Guillo Espel vem a Porto Alegre para uma apresentação única no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (20), às 20h. Acompanhado por Alejandro Guerschberg no bandoneon e por Oscar Albrieu Roca no vibrafone e na percussão, o músico interpretará um repertório que combina obras do folclore argentino com temas marcantes de compositores populares do século XX, como Julio A. Jeréz, Davalos Cabezas, Hnos Díaz e Tito Francia. O show ainda contará com temas originais do trio. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site ou na recepção do centro cultural.Além de se apresentar pelas principais salas de concerto do mundo, já tendo passado por cerca de 40 países, Espel atua como professor titular de Composição e Orquestração no Conservatório de Música Manuel De Falla e como professor de Orquestração no Instituto Sebastián Piana, ambos em Buenos Aires. O trabalho executado com solidez nos palcos e em suas aulas fica evidente também em seus discos, que apresentam um cruzamento entre a música popular argentina e a tradição acadêmica.Em sua trajetória musical, Guillo já recebeu mais de 35 prêmios, bolsas nacionais e internacionais. O artista teve suas composições executadas por prestigiados solistas, grupos de câmara e orquestras ao redor do mundo, como a Orquestra Sinfônica de Santa Bárbara (EUA), a Orquestra Sinfônica de Cadaqués (Espanha), a Orquestra Filarmônica de Praga (com a participação especial da solista Anna Netrebko), a Orquestra Sinfônica de Oslo (com a solista Virginia Tola), a Orquestra Sinfônica da Holanda (com Susanna Moncayo Haase) e a Orquestra Sinfônica da Galícia (com a solista Ainhoa Arteta).