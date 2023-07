Sala Redenção apresenta programação dedicada à obra de Humberto Mauro, pioneiro do audiovisual brasileiro

Em 2023, o cinema nacional completa 125 anos. Celebrando a data, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta uma programação inteiramente dedicada à obra de um dos pioneiros do audiovisual brasileiro, o mineiro Humberto Mauro. Em cartaz de segunda (17) a 31 de julho, a mostra O Homem de Cataguases conta com a exibição de cópias restauradas de cinco filmes do diretor, que representam diferentes fases de sua cinematografia. As sessões são gratuitas e abertas à comunidade. Confira abaixo a programação completa.



Na cidade de Cataguases, Minas Gerais, Humberto Mauro iniciou sua carreira como cineasta. A partir da realização de filmes como Braza Dormida (1928) e Sangue Mineiro (1929), o diretor foi um dos responsáveis pelo "Ciclo de Cataguases", período de intensa produção cinematográfica na cidade mineira, na década de 1920.



Em 1929, Humberto Mauro se mudou para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar no grande estúdio Cinédia, onde dirigiu Ganga Bruta (1933). Apesar de atualmente ser aclamado pela crítica, o filme foi um fracasso de bilheteria na época, resultando na demissão do diretor.



Em 1937, Humberto Mauro foi convidado para integrar o INCE - Instituto Nacional de Cinema Educativo. Lá, ele produziu diversos filmes educativos, entre eles, O Descobrimento do Brasil (1937). O diretor permaneceu trabalhando para o INCE até se aposentar, em 1964.



Na década de 1950, Humberto Mauro retornou para a sua cidade natal (Volta Grande - MG), onde fundou os Estúdios Rancho Alegre e realizou o seu último longa-metragem, Canto da Saudade (1952). A temática do filme remete ao início da carreira do diretor, com a utilização de uma abordagem regional, mas que conquistou admiradores por todo o Brasil.



Ao longo das diferentes fases de sua cinematografia, Humberto Mauro ajudou a constituir a identidade do cinema brasileiro, pela forma com que seus filmes expressaram a cultura do país. Principal inspiração do Cinema Novo, a obra do Homem de Cataguases foi reconhecida e elogiada por diversos cineastas e críticos, como Glauber Rocha e Paulo Emílio Salles Gomes.

PROGRAMAÇÃO:



BRAZA DORMIDA

(dir. Humberto Mauro | Brasil | 1928 | 97 min)



O pai de Luís Soares decide enviar o filho ao Rio de Janeiro para fazer seus estudos. Quando chega lá, no entanto, o jovem não estuda e gasta todo o seu dinheiro. Procurando emprego, ele encontra vaga em uma usina, onde logo se apaixona pela filha do chefe. O pai da garota é contrário à relação, e ameaça contar tudo ao pai de Luís se ele não terminar o namoro.



17 de julho | segunda-feira | 16h

19 de julho | quarta-feira | 19h

28 de julho | sexta-feira | 16h





SANGUE MINEIRO

(dir. Humberto Mauro | Brasil | 1929 | 85 min)



Carmen, filha adotiva de um milionário mineiro, sofre uma desilusão amorosa ao ver seu namorado beijando sua irmã. Tenta o suicídio jogando-se num lago mas é salva por dois jovens que a recolhem a uma fazenda. Os dois rapazes apaixonam-se por ela.



18 de julho | terça-feira | 16h

24 de julho | segunda-feira | 19h

27 de julho | quinta-feira | 16h





GANGA BRUTA

(dir. Humberto Mauro | Brasil | 1933 | 78 min)



Na noite de núpcias, Marcos, um rico engenheiro, descobre que sua mulher não era virgem e, enfurecido, a mata. Absolvido, vai para uma pequena cidade, contratado para prestar serviços de construção e acaba apaixonando-se por Sônia, noiva de Décio, seu colega de trabalho. O filme traça um retrato da vida brasileira nos anos de 1930, com sua violência urbana e repressão sexual.



19 de julho | quarta-feira | 16h

24 de julho | segunda-feira | 16h

28 de julho | sexta-feira | 19h





O DESCOBRIMENTO DO BRASIL

(dir. Humberto Mauro | Brasil | 1937 | 62 min)



A partida das 13 naus de Pedro Álvares Cabral de Lisboa e sua difícil trajetória pelo mar desconhecido. A chegada a uma nova terra marca o encontro amigável com o povo indígena. A paisagem do Novo Mundo fascina: os animais, as pessoas, as plantas. A realização da primeira missa harmoniza as relações entre os seres.



20 de julho | quinta-feira | 16h

25 de julho | terça-feira | 16h

31 de julho | segunda-feira | 16h





CANTO DA SAUDADE

(dir. Humberto Mauro | Brasil | 1952 | 96 min)



A jovem Maria Fausta está apaixonada por João do Carmo, mas seu padrinho, o Coronel Januário, já arranjou o casamento com o acordeonista Galdino. Tentando fugir do matrimônio, a garota encontra um esconderijo para partir com João do Carmo, mas o casal é logo descoberto por Galdino. Embora o casamento seja inevitável, na hora da cerimônia, Galdino desaparece, triste por descobrir que não é amado por Maria Fausta.



21 de julho | sexta-feira | 16h

26 de julho | quarta-feira | 16h

31 de julho | segunda-feira | 19h