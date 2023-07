Porto Alegre recebe concerto comemorativo aos 300 anos de cantata de Bach com músico internacional

cantor lírico austríaco Norbert Steidl é um dos solistas participantes do concerto comemorativo de 300 anos da Cantata 147, de Johann Sebastian Bach, que ocorre em Porto Alegre nesta terça-feira (18). A apresentação será na Basílica Nossa Sra. Das Dores (rua dos Andradas, 587), a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$ 10,00, pelo da Bach Society do Brasil, promotora do evento. é um dos solistas participantes do, que ocorre em Porto Alegre nesta. A apresentação será na Basílica Nossa Sra. Das Dores (rua dos Andradas, 587), a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$ 10,00, pelo site da Bach Society do Brasil, promotora do evento.

O espetáculo promete recriar a experiência original em que a obra Jesus, Alegria dos Homens foi ouvida pela primeira vez: com instrumentos originais da época barroca e na acústica de uma igreja, além de contar com participação de alguns dos principais especialistas em Bach da atualidade, entre eles Steidl.



Barítono e também professor de canto, o austríaco reside no Brasil e atua no cenário internacional. Norbert Steidl já trabalhou com maestros como Riccardo Muti, Josef Wallnig, Yoram David, Luís Otávio Santos, Emanuele Baldini e Abel Rocha.