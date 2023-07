Centro Cultural da Ufrgs celebra Dia Mundial da Escuta com performance nesta segunda (17) e terça (18)

Neste mês de julho, o projeto Cenas Mínimas, do Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333), adere às comemorações do Dia Mundial da Escuta e apresenta Devolussom +1. A iniciativa do compositor e artista sonoro Diego Silveira interage com a paisagem sonora dos espaços por onde tem passado, em Porto Alegre, nos últimos anos. Nesta edição, o músico convida a percussionista Biba Meira para dialogar com os sons do espaço cultural localizado no campus central da Universidade. As performances estão programadas para esta segunda (17) e terça-feira (18), às 19h, com entrada franca. O Dia Mundial da Escuta é celebrado em 18 de julho, data de aniversário do compositor canadense R. Murray Schafer (1933-2021), autor do conceito de soundscape. Em seu projeto Devolussom, Diego Silveira gera uma paisagem sonora feita de colagens, que partem dos sons já existentes nos locais que o recebem. Sons captados anteriormente são editados e reproduzidos no computador, enquanto o artista utiliza outros objetos sonoros do espaço em sua performance. A experiência já foi realizada em locais como a Casa de Cultura Mario Quintana e o Vila Flores.