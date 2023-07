Terça Lírica terá quatro espetáculos gratuitos de ópera até dezembro no Palácio da Justiça

A Terça Lírica anuncia a programação de espetáculos que serão realizados entre julho e dezembro, no Memorial do Judiciário RS (Praça Mal. Deodoro, 55). A série de óperas em formato "de bolso", montadas e apresentadas didaticamente, nasceu há doze anos com o intuito de aproximar o público do gênero e dar oportunidade aos profissionais em início de carreira. Todas as apresentações têm entrada franca.O projeto chega à segunda temporada a partir desta terça-feira (18), às 18h30min, com Rita, ópera em um ato de Gaetano Donizetti, que estreou na França em 1860. A trama gira em torno de Rita, viúva do primeiro casamento, casada novamente e dona de um albergue. Beppe, seu marido atual, sofre maus tratos da mulher. A situação muda quando retorna Gasparo, primeiro marido de Rita, tido como morto, e Beppe faz de tudo para devolver a esposa a ele.Em 19 de setembro será a vez de Orfeu e Eurídice, de C. W. Gluck, contando com as vozes do contratenor Gonzalo Lamego e das sopranos Gaia Schenini e Raquel Fortes. No dia 21 de novembro, a Terça Lírica recebe Elementos do Amor - Canções, de Clara e Robert Schumann, na interpretação da mezzo soprano Cristine Guse e da pianista Karin Engel. E para fechar o ano, um Especial de Natal com a Companhia de Ópera do RS, dirigido por Rosimari Oliveira.