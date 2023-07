Festival Ói Nóis Aqui Traveiz apresenta espetáculos teatrais e filmes gratuitos e abertos ao público em geral

A partir desta segunda (17) até o dia 30 de julho, o público porto-alegrense poderá assistir e debater os espetáculos teatrais criados pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, bem como ver em filmes as encenações dos últimos anos que já não estão mais no repertório do grupo. O Festival Ói Nóis Aqui Traveiz acontece durante o II Laboratório Aberto com a Tribo de Atuadores. O Laboratório é uma imersão de 14 dias no trabalho do grupo durante os três turnos, com o objetivo de difundir a prática e metodologia de criação e treinamento desenvolvida pelo coletivo ao longo de 45 anos de atuação e pesquisa. 25 atores e atrizes, pesquisadores e estudantes de teatro do Brasil e América Latina participarão integralmente do Laboratório. Confira abaixo a programação completa com locais e datas.



Durante estas duas semanas serão encenados os espetáculos Violeta Parra – Uma Atuadora, Desmontagem Evocando os Mortos Poéticas da Experiência, Quase Corpos – Episódio 1: A Última Gravação, O Amargo Santo da Purificação; M.E.D.E.I.A, Performance Manifesto de Uma Mulher de Teatro e Onde? Ação n. 2. Já o Cine Clube da Terreira da Tribo vai exibir os filmes Kassandra In Process, Raízes do Teatro, A Missão – Lembrança de Uma Revolução, Viúvas - Performance Sobre a Ausência, Medeia Vozes, Desmontagem – Meierhold e Lê, Dores de Gênero. Ainda na programação, haverá um seminário aberto ao público sobre a proposta estética e política da Tribo com professores e pesquisadores convidados, e, para encerrar, no domingo, dia 30, o público assistirá, no Parque da Redenção, a apresentação de uma Ação Cênica criada durante a imersão no Laboratório.



O II Laboratório Aberto faz parte do Projeto ARTE PÚBLICA – Criação e Formação e é uma realização da FUNARTE e do Ministério da Cultura, através de emenda parlamentar da Deputada Federal Fernanda Melchionna. O Laboratório tem o apoio da Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura.

Programação:



17 de julho – Performance cênico musical Violeta Parra – Uma Atuadora – 20h – na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307)



18 de julho - Quase Corpos – Episódio 1: A Última Gravação – 20h – na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307)



19 de julho - Exibição dos filmes Kassandra In Process e Raízes do Teatro – 20h – na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186)



20 de julho – Desmontagem Evocando os Mortos Poéticas da Experiência - 20h – na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307)



21 de julho – Exibição do filme A Missão – Lembrança de Uma Revolução – 20h – na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186)



22 de julho - Exibição do filme Viúvas - Performance Sobre a Ausência – 20h – na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186)



24 de julho – Seminário Conversando Sobre Teatro de Rua – 14h - na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186)



24 de julho – Exibição do filme Desmontagem – Meierhold – 20h - na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186



25 de julho – Seminário Conversando Sobre Teatro Ritual – 14h - na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186)



25 de julho – Espetáculo Teatral M.E.D.E.I.A – 20h – na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307)



26 de julho – Performance de Rua de Onde? Ação n. 2 – 15h - na Esquina Democrática (Rua dos Andradas com Av. Borges de Medeiros)



26 de julho - Exibição do filme Medeia Vozes – 20h – na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186)



27 de julho – Seminário Conversando Sobre Ói Nóis Aqui Traveiz – 14h - na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186)



27 de julho - Performance Manifesto de Uma Mulher de Teatro – 20h – na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307)



28 de julho – Seminário Conversando Sobre Ói Nóis Aqui Traveiz – 14h - na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186



28 de julho – Exibição do filme Lê, Dores de Gênero – 20h - na Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1186



29 de julho - Apresentação de Ação Cênica criada no Laboratório – 15h – no Parque da Redenção (próximo ao Monumento do Expedicionário)



30 de julho – O Amargo Santo da Purificação – 15h – no Parque Mascarenhas de Moraes (Bairro Humaitá)