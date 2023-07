Ronsax Quinteto apresenta standards e autorais de jazz em show no Farol Santander nesta terça-feira (18)

celebrar o Jazz, um dos gêneros musicais mais aclamados do mundo, o Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028) promove o festival Jazz Day, uma série de 15 concertos com atrações nacionais e internacionais. Nesta terça-feira (18), às 20h, é a vez do Ronsax Quinteto, grupo liderado pelo saxofonista Ronaldo Pereira. Os ingressos estão à venda na plataforma Para, um dos gêneros musicais mais aclamados do mundo, o Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028) promove o festival, uma série de 15 concertos com atrações nacionais e internacionais. Nesta, é a vez do, grupo liderado pelo. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla , nos valores de R$ 35,00 e R$ 17,50 com meia-entrada.

Neste espetáculo, Ronsax expõe suas pesquisas musicais e maiores influências em suas composições, apresentando um show único, enérgico e repleto de improvisação. Com influências que variam do avant-garde ao hard bop, o repertório do grupo inclui temas autorais do seu primeiro disco Flower of Life, standards e composições inéditas que farão parte do seu próximo álbum que será gravado este ano e com lançamento previsto para o inicio de 2024. O seu novo quinteto é formado por talentosos músicos da cena instrumental: Bruno Silva no trompete, Ras Vicente no piano, André Mendonça no contrabaixo e Lucas Fe na bateria.

O saxofonista, compositor, educador e autor Ronaldo Pereira, também conhecido como Ronsax está de volta aos palcos com seu novo quinteto de jazz. Com uma paixão pelo saxofone e pelo jazz desde a adolescência, Ronsax já conquistou diversos prêmios em festivais de música pelo Brasil, consolidando uma carreira de destaque na cena instrumental. Ao longo de sua trajetória, já dividiu palco com grandes nomes da música nacional e internacional como Amaro Freitas, Filó Machado, Sachal Vasandani e James Francies.