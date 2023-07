Shows do Dia Mundial do Rock em Porto Alegre são transferidos para 21 de julho

Os shows programados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) de Porto Alegre para o Dia Mundial do Rock - comemorado nesta quinta-feira (13) - foram transferidos para sexta-feira (21), devido à previsão de chuva nesta semana.

Na próxima semana, o músico Carlinhos Carneiro e a banda Império da Lã farão apresentação gratuita no ônibus Palco da Descentralização, no Paço Municipal, na Praça Montevidéu, 10, às 16h. Fundada pelo músico Carlinhos Carneiro, a banda não tem formação, repertório ou estilo fixo e há 15 anos reúne artistas das mais diversas experiências musicais em shows, homenagens e espetáculos diferentes entre si. Antes do show, às 15h30, haverá a apresentação do cantor e compositor Saulo Fietz, uma das novidades da MPB.