O inverno do nosso descontentamento volta a cartaz no Theatro São Pedro neste fim de semana

Sucesso de crítica e de público, o espetáculo O inverno do nosso descontentamento – Nosso Ricardo III está de volta, agora em temporada no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), neste sábado (15), às 20h, e domingo (16), às 18h. A peça reverencia William Shakespeare (1564-1616) em um de seus textos mais conhecidos, Ricardo III. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 20,00.Obra-prima do dramaturgo inglês William Shakespeare, a tragédia do rei Ricardo III (1592) é o ponto de partida do espetáculo que apresenta a ascensão ao poder do tirano Ricardo de Gloucester, que chega ao trono da Inglaterra por meio de violências e traições. O espetáculo desconstrói o texto shakespereano, incorporando em sua narrativa vários outros tiranos que, ao longo da História, fizeram mau uso do poder e provocaram morte e destruição. A encenação, que comemora os 21 anos da Cia Teatro ao Quadrado de Porto Alegre, tem atuações de Marcelo Ádams e de Margarida Peixoto, e tem linguagem cênica contemporânea e virulenta denúncia aos desmandos de governantes do passado e do presente.Para compor a montagem, foram incorporados trechos de outras peças de Shakespeare; discussões e leituras sobre os teatros de Bertolt Brecht, Heiner Müller e Angélica Liddell – fontes de inspiração e estudos que guiaram as escolhas, citações presidenciais e fatos da política brasileira, tudo foi passando por depuração e contribuições pessoais – até chegar a uma dramaturgia adequada ao propósito.