Viva Open Mall tem promove programação em celebração ao Dia do Rock neste sábado (15)

Neste sábado (15), das 12h às 22h, o Viva Open Mall (Av. Nilo Peçanha, 3.228) apresenta uma programação recheada de atrações e muita música para celebrar o Dia do Rock, oficialmente comemorado no dia 13 de junho, no Brasil. Com entrada franca, o evento convida o público a vestir a camiseta da sua banda favorita e curtir uma agenda temática, com feira de discos de vinil, exposição de fotografias, flash tattoo, DJs, show, e muito mais.Celebrando o ritmo musical que revolucionou a música e o comportamento dos jovens a partir da década de 50, o Viva vai trazer a clássica Feira Vitrola para o mall a céu aberto. Outra atração será uma exposição fotográfica de shows de rock pelas lentes de Gustavo Vara e Rafael Cony. Entre os espetáculos registados estão Zakk Wylde, Apocalyptica, Elton John e Made In Brasil. Gustavo é fotojornalista com 20 anos de história na fotografia, e Rafael é idealizador do livro 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho. No mesmo dia, também haverá opções de desenhos para flash tattoo, com a tatuadora Mari Addams. A partir das 16h, quem comanda o som da festa são os DJs Canepa e Damom M., tocando vinil. Já no Palco Claro Música, das 19h às 22h, acontece o show da banda The Coolers.