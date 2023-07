Teatro do Sesc Alberto Bins recebe espetáculo sobre a trajetória de João Carlos Castanha e Lauro Ramalho

Os 40 anos de trajetória dos atores e comediantes João Carlos Castanha e Lauro Ramalho serão revividos no palco do Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665). A peça Corra, que as palhaças vêm aí! será apresentada no sábado (15), às 20h, e tem ingressos disponíveis no site do Sesc/RS ou presencialmente na bilheteria da casa. Corra, que as palhaças vêm aí! retrata as quatro décadas de trabalho dos dois atores e comediantes em palcos convencionais e alternativos. Durante a sessão, Lauro e Castanha relembram fatos com o público, trazendo um pouco de seus históricos no teatro gaúcho e introduzindo a cena LGBTQIA+, onde são pioneiros e ainda muito atuantes.