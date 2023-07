Ultramen e Vera Loca são atrações do Rock na Praça neste final de semana em Sapucaia do Sul

O Festival de 100 Bandas de Sapucaia do Sul está chegando ao fim e as atrações dessa reta final são Ultramen, Vera Loca e Julio Reny que se apresentam de graça na cidade de Sapucaia do Sul. Na quinta-feira (13), no Dia Mundial do Rock, tem apresentação de Julio Reny, The York e Rock´n Roll Band no Trilha Hub Cultural (Av. Leônidas de Souza, 891). A entrada é gratuita e o evento inicia às 18h. Já no sábado (15) e domingo (16), o Evento de 100 Bandas recebe o clássico festival de rua Rock na Praça. A entrada é franca e a função, em ambos os dias, começa às 13h. Os shows ocorrem em dois palcos na praça localizada na frente da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul (Av. Leônidas de Souza, 1289). No sábado, o show fica por conta da Ultramen, Wolftrucker, Fúlsia, Júlio Igrejas, Use Sua Raiva, Punkadanimal, Otêmia, Ave Fantasma, Código Penal, Grantezuma, ôbaixada, Matheu Corrêa e Treze Black. Já no domingo é a vez da Vera Loca, Die For You, Gran Toro, Rotta de Fuga, Lamarquez, Stone, Os Diletantes, Code 27, Caixalote, David Arcaide e os Elegantes, Baracy e os Miseráveis, Articuna e Flor ET.