Vencedor do Prêmio César deste ano, A Noite Do Dia 12 estreia nos cinemas nesta quarta (12)

Conhecido por suas comédias, como Harry Chegou Para Ajudar, o cineasta Dominik Moll está num outro registro no premiado A Noite Do Dia 12, que combina suspense e policial sobre um investigador tentando desvendar um caso complicado do assassinato de uma mulher. Com distribuição da Pandora Filmes, o longa chega aos cinemas brasileiros a partir desta quarta-feira (12), estratégia para acompanhar o fatídico número 12.Yohan (Bastien Bouillon) é um detetive de polícia obcecado pela morte de Clara, e o que começa como uma investigação da vida da vítima, se torna um caso que ele não consegue abandonar. Um interrogatório evoca outro, há vários suspeitos e muitas dúvidas. Mas uma coisa é certa, o crime aconteceu na noite do dia 12.Na principal premiação do cinema francês, o César, A Noite Do Dia 12 ganhou seis prêmios, entre eles Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator Coadjuvante (para Bouli Lanners), além de receber outras quatro indicações.