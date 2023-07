Álbum "perdido" de Frank Jorge, Passos No Cimento será lançado nesta sexta (15)

Nesta sexta-feira (14) o álbum batizado Passos No Cimento, gravado em setembro de 1989, ganha pré-lançamento em todas as plataformas digitais, exatos 33 anos e nove meses depois de sua gravação A estreia se dará com a faixa-título. Em seguida virão as outras nove músicas.Em maio deste ano, Alemão Jef, um dos três integrantes do grupo Frank Jorge e Os Obsoletos, resolveu remexer nas suas dezenas de fitas cassetes guardadas há décadas. No meio delas, encontrou uma gravação com o nome "Obsoletos". Ali estavam dez canções que os três simplesmente não lembravam que haviam gravado. Eram da fase final - ou quase isso - do grupo. A banda acabou sem lançar o álbum inteiro que estava ali registrado, gravado na Isaec, um dos melhores estúdios de gravação em Porto Alegre naquela época. Novos projetos musicais surgiram na vida de cada um. E o tempo tratou de apagar aquele álbum das memórias dos músicos.O disco não foi lançado na época por conta das dificuldades mercadológicas. No período pré-existente dos CDs como mídia de massa, a única alternativa eram os LPs em vinil, de dispendiosa fabricação e comercialização para artistas que não contavam com o amparo de uma grande gravadora. O trabalho traz como principal influência a estética "mod" de grandes bandas inglesas como The Jam, The Who e o brasileiro Ira. Também alguma pitada de Jovem Guarda, movimento musical pelo qual Frank sempre demonstrou apreço.