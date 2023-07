Livraria Paralelo 30 lança obras de Juremir Machado e Alcides Mandelli Stumpf neste sábado (15)

Neste sábado (15), às 15h, a Livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48) promove o lançamento de duas obras de escritores gaúchos. O livro de crônicas Sapateiro de Bruxelas, de Alcides Mandelli Stumpf e os contos compilados em Derrotados e Triunfantes, de Juremir Machado da Silva estarão à venda no evento, que ainda conta com um bate papo com os autores e com a presença de Gilberto Schwartsmann. O Sapateiro de Bruxelas traz o contexto de uma sociedade acelerada sem uma direção aparente. A polarização abunda e a capacidade de reflexão parece se esvair. Há, em larga escala, donos de “verdades absolutas”, que, impavidamente, recriminam aqueles que ousam pensar diferente. Neste contexto, se faz imperioso o surgimento de arroubos de sensatez. Carecemos de lucidez e uma boa dose de leveza. E aí talvez resida um dos principais méritos do médico e escritor Alcides Mandelli Stumpf, ao lançar o seu Sapateiro de Bruxelas e outras crônicas. De modo clarividente, o autor, observador atento do cotidiano, revela que nem tudo está perdido. Derrotados e triunfantes traz uma coletânea de contos e microcontos em que todos trazem o enraizamento poético característico da maneira de escrever de Juremir, cuja arte sempre navegou entre o jornalismo e a literatura, sem abastardar a esta e sem vulgarizar aquele. Os contos e os microcontos de que se tece esta obra são ficções que se avizinham com ensaios, até o ponto em que alguns ensaios têm a estrutura ficcional.