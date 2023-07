Produzido e protagonizado por Omar Sy, drama de guerra Herói de Sangue estreia nos cinemas nesta quinta (13)

O filme Herói de Sangue (Tirailleurs), protagonizado por Omar Sy (Lupin, Intocáveis), entra em cartaz nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13). A direção é de Mathieu Vadepied. O longa foi exibido pela primeira vez no país no Festival Filmelier no Cinema, e agora estreia em circuito comercial.Escrito por Vadepied e Olivier Demangel, Herói de Sangue retrata uma história apagada da memória da França, mas que ressoa até hoje no povo de Senegal. Omar Sy interpreta um pai senegalês que fará de tudo para salvar seu filho de 17 anos, que foi recrutado à força para lutar pelos franceses na Primeira Guerra Mundial.Omar Sy revela que mais importante que abordar esse momento histórico, é fazer com que ele seja lembrado. Dessa forma, o ator, que também é francês, ao lado do diretor, coprodutores e equipe procurou conduzir a trama da maneira mais verossímil possível. Soldados senegaleses sempre foram relacionados à tropa francesa, mas como bem lembra Sy, eles eram antes de tudo pais e filhos de vilas e cidades. Durante toda a produção, o cineasta Mathieu Vadepied mantinha em mente a preocupação com o posicionamento dos personagens no filme. A ideia era evitar a caricatura no roteiro e em tela.