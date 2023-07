1º Festival Estadual de Esquetes Dramáticas tem inscrições abertas até 31 de julho

A partir de julho está disponível o edital de chamamento para participação no 1º Festival Estadual de Esquetes Dramáticas (FEED). As inscrições são gratuitas e os selecionados apresentarão suas esquetes dentro da 1º Edição que ocorre nos dias 7 e 8 de outubro, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Os contemplados estarão, automaticamente, concorrendo aos prêmios da Mostra Competitiva, onde serão oferecidos troféus e recompensas em dinheiro para as oito categorias da Mostra: Melhor Esquete, Performer, Dramaturgia, Melhor Uso do Espaço, Prêmio Especial do Júri, Melhor Esquete Júri Popular, Melhor Produção e Direção.As inscrições gratuitas estarão abertas até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 31 de julho de 2023 e deverão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Durante o evento, também ocorrem duas oficinas de criação e uma roda de conversa sobre produção e linguagens cênicas. As atividades são gratuitas e as inscrições serão divulgadas mais próximas ao evento. Nesta sexta-feira (14), acontece uma live para esclarecer todas as dúvidas sobre o edital e orientar os participantes e interessados. O 1° FEED é realizado através do incentivo do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) das Artes de Espetáculo. Serão selecionadas doze esquetes e suas respectivas propostas de montagem para receber incentivo financeiro e realizar seu projeto. O objetivo é selecionar trabalhos em uma dinâmica interativa e acessível ao público, e valorizar novas concepções com temáticas sobre diversidade, com conteúdos que vão da comédia ao drama e de linguagens variadas. Segundo a produtora Danuta Zaghetto, o 1° FEED visa, ainda, o intercâmbio de novos artistas e a relação com o atual hibridismo das artes e o dinamismo das redes sociais.