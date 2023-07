OSPA homenageia música do México em concerto neste sábado (15)

O maestro mexicano Gustavo Rivero Weber desembarca em Porto Alegre nesta semana para reger um repertório dedicado ao seu país natal. Ele é o convidado da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) para o concerto intitulado México, ao lado da pianista russa Anastasiya Evsina, que executa o solo de uma obra-prima de Edvard Grieg. A apresentação será neste sábado (15), às 17h, na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501), com transmissão ao vivo pelo canal da OSPA no YouTube. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e estão à venda na Sympla. Às 16h, o violoncelista da OSPA Murilo Alves estreia como palestrante e fará uma introdução ao programa do dia.O programa contempla três dos maiores compositores do México: Silvestre Revueltas (1899 – 1940), José Pablo Moncayo (1912 – 1958) e Arturo Márquez (1950 –). Muito influenciados pela música popular do país, os três visitaram diferentes regiões para compor as músicas que serão tocadas pela OSPA. Revueltas viajou à ilha de Janitzio, no estado de Michoacán, e traduziu o que viu e ouviu por lá no poema sinfônico Janitzio, que abre o concerto. Moncayo e Márquez visitaram a região de Veracruz. Absorvendo as referências sonoras locais, Moncayo compôs Huapango, "um segundo hino para os mexicanos e parte essencial da sua cultura musical", segundo Rivero. Já Márquez escreveu Danzón nº 2, espécie de divisor de águas em sua carreira e uma das peças mexicanas mais tocadas em todo o mundo. Além desse passeio pelo México, o concerto traz um dos mais célebres concertos para piano e uma obra orquestral ainda pouco conhecida do grande público. O Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor, composto pelo norueguês Edvard Grieg (1843 – 1907) é uma das principais composições do romantismo. Escrita em 1868, a obra exige grande virtuosismo e expressividade na interpretação, que ficará a cargo da pianista russa Anastasiya Evsina.O repertório é finalizado com a francesa Cécile Chaminade (1857 – 1944), compositora que desfrutou de sucesso como pianista em turnês pela Europa e os Estados Unidos na virada do século 20. De sua autoria, a Orquestra interpreta Suíte Callirhoë, op. 37, uma seleção de trechos do balé de mesmo nome, datado de 1888.