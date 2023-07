Nina Nicolaiewsky e Thiago Ramil fazem show invernal neste sábado (15)

Neste sábado (15), às 21h, no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), Nina Nicolaiewsky e Thiago Ramil se reúnem para apresentar o espetáculo Gravidade. O show traz um repertório formado por canções dos compositores que apresentam uma face mais invernal de seus trabalhos. Os ingressos estão à venda por a partir de R$ 35,00 na plataforma Sympla.Os arranjos navegam por atmosferas densas a partir de instrumentos orgânicos e elementos eletrônicos. As canções, em contraponto, prometem aquecer a alma com arranjos íntimos e minimalistas. Gravidade é um espetáculo imersivo em que os músicos convidam o público para uma viagem pelos seus universos.Crescida em Porto Alegre, Nina Nicolaiewsky foi intérprete na trilha sonora de Notas de Amor, mini-série disponível no Netflix e foi palestrante no TEDx Unisinos. Em 2020, através do Edital FAC, lançou o single Esquina que foi premiado em diversos festivais internacionais. No ano seguinte lançou seu primeiro EP Visual Receita de Casa, gravado enquanto estudava na Berklee College of Music, com canções autorais. Em 2021 foi convidada a escrever um álbum em parceria com a Banda Magda, que foi gravado com integrantes do Snarky Puppy, grupos representantes da nova cena de jazz de NY. Thiago Ramil, músico, compositor e psicólogo. Como músico e compositor, Thiago já recebeu diversas premiações e indicações a prêmios nacionais e internacionais. Com destaque para a indicação ao 17º Latin Grammys, para a premiação de Melhor Autor/Compositor da Região Sul no Prêmio de Profissionais da Música e para as premiações no Açorianos de Música e no Açorianos de Dança. Como psicólogo atuou por 4 anos na rede de acolhimento institucional e vem desenvolvendo o projeto Sereno Canto que promove atividades de acalanto junto à rede de socioassistencial e de educação que habitam a interface entre a saúde mental e as contribuições terapêuticas da música e das artes.