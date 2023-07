A Última Noite Sobre a Terra tem sessões neste fim de semana no Teatro Bruno Kiefer

A Última Noite Sobre a Terra, o mais recente trabalho do Laboratório Cênico Leo Maciel, traz um universo que transcende o tempo e as fronteiras do realismo, através de dez personagens provenientes de diferentes épocas em busca da oportunidade de reviver uma última noite sobre nosso planeta. O espetáculo promete encantar o público com sua abordagem sensível, bem humorada e reflexiva. As apresentações ocorrem no sábado (15) e domingo (16), às 20h, no Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736). Os ingressos estão à venda na plataforma Entreatos, por valores a partir de O que você faria na sua última noite sobre a terra? Onde gostaria de estar? Sozinho ou acompanhado? Quem sabe revendo aquela pessoa que já se foi? É com esta provocação e explorando as inúmeras possibilidades desta circunstância, que se deu o processo criativo, ao longo de três meses e resultante de uma colaboração entre direção e elenco, baseada na ousadia e generosidade. Nesta jornada teatral, os personagens exploram o grotesco e o sublime, o sonho, o real e o agora. Para sua construção e também das situações foram expostas as vivências, memórias e aspirações artísticas dos oficinandos. Entre os temas abordados estão a vida, os encontros e os desejos, além da importância do presente.Com direção de Leo Maciel, o cenário minimalista, em harmonia com uma iluminação precisa, cria diferentes atmosferas que transitam entre o grotesco e o sublime, enquanto as cores e as luzes, criadas por Ricardo Vivian, se revelam gradualmente ao longo das cenas. A direção corporal e as coreografias ficam a cargo de Angela Spiazzi, renomada artista da dança e teatro, enquanto os figurinos e a caracterização foram cuidadosamente elaborados pela multiartista Valquíria Cardoso.