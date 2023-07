Lulu Santos apresenta a turnê Barítono neste sábado (15) e domingo (16)

De volta ao Brasil, depois da estreia nos Estados Unidos, Lulu Santos traz sua nova turnê, Barítono, à Capital gaúcha. O espetáculo acontece no sábado (15), às 21h, e domingo (16), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). No repertório as canções de maiores sucessos da carreira do artista e recentes lançamentos, como Toda Forma de Amor, Tempos Modernos, Tão Bem e muito mais! Os ingressos estão à venda na Sympla, com valores a partir de R$ 140,00.O título da turnê, Barítono, faz referência à voz masculina intermediária, com tessitura vocal grave. Lulu conta que levou muito tempo para assumir sua classificação vocal, mas que, quando a aceitou, as coisas ficaram muito mais fáceis para ele. "O primeiro passo foi em 2000 quando gravei e lancei o álbum Acústico. Ali, por conforto e sabedoria, baixei um tom de boa parte do repertório e funcionou perfeitamente. Agora, 20 anos depois, percebi que, baixando mais um tom, algumas canções voltaram a ser cantáveis sem sobressaltos ou esforço. A chave deste entendimento foi Esse brilho em seu olhar, do álbum O Ritmo do Momento, que nunca esteve tão confortável e dentro do meu alcance desde que a fiz em 1983.”Agora, o músico se orgulha de seu tom vocal: “sou Barítono com paixão, gosto dos graves, gosto de como minha voz soa nesta região.” É essa trajetória que Lulu Santos leva ao palco com essa turnê.