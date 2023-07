Canção e Poesia chega em sua quinta edição com um repertório que reúne MPB e clássicos do jazz, nesta sexta-feira (14)

A quinta edição do Canção e Poesia reúne Maíra Baumgarten e Sema Gorini aos músicos Alexandre Rodrigues (violão) e Roberto Bisotto (percussão) para cantar um requintado repertório de MPB com pitadas de jazz, ponto forte de Sema, uma cantora que há quatro décadas se dedica ao Clube de Jazz e a outros tantos projetos da cidade. O evento acontece nesta sexta-feira (14), às 20h30min, no La Vita è Bella (Rua Dona Leonor, 45). Será cobrado couvert artístico de R$ 25,00.O Canção e Poesia vem apresentando ao público repertórios garimpados da música brasileira, trazendo sensibilidade e letras fortes, intercaladas pela poesia de escritoras e poetas gaúchas. Nesta próxima edição, estarão as poetas Lilian Rocha e Ana dos Santos, dividindo a cena com as cantoras em momentos poéticos que se intercalam com as canções. No repertório músicas escolhidas no capricho, como Georgia (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell), Amor em Paz (Tom e Vinicius), À flor da pele (Zeca Baleiro), Medo do Escuro (Priscila Meira) e Três Apitos (Noel Rosa). Além de Summertime (Ira Gershwin, DuBose Heyward), Noite Fria (Lirinha), Espumas ao vento (Accioly Neto), Modinha (Sérgio Bittencourt), Cuesta abajo (Alfredo Le Pera, Carlos Gardel) e Veja bem meu bem (Marcelo Camelo), entre outras.