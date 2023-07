Nova Acrópole realiza o primeiro Candeeiro da Cultura Gaúcha neste sábado (15) no Teatro Dante Barone

Grandes nomes da cultura gaúcha sobem ao palco do Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Estado (Praça Mal. Deodoro, 101), no próximo sábado (15), às 19h, para acender, pela primeira vez, o Candeeiro da Cultura Gaúcha, honrando as virtudes do povo sul-rio-grandense. O evento beneficente conta com diversas atrações e destaca artistas especialmente convidados, como Fátima Gimenez, Hique Gomez, Lúcio Yanel, Alejandro Brittes e Cadica Cia de Dança. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 47,50.Integrando a programação, o público poderá apreciar a música gaúcha dos voluntários da Nova Acrópole do Coral Euterpe e da Camerata Orfeu. A programação inicia no Teatro Dante Barone; em seguida a chama do candeeiro cruza a Praça da Matriz e continua na Sede da Nova Acrópole Porto Alegre (Praça Mal. Deodoro, 148), onde o público poderá viver uma autêntica festa do gaúcho, com comidas típicas e atrações variadas.O evento não possui fins lucrativos e o valor arrecadado será revertido integralmente em doações e campanhas beneficentes da instituição, além da manutenção do casarão histórico Solar Palmeiro, sede da Nova Acrópole Porto Alegre. Além disso, uma porcentagem de ingressos será doada às comunidades parceiras da Nova Acrópole, em seus programas de ação social, com a Creche Vó Maria e a Associação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.