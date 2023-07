Theatro São Pedro recebe harpista Maini Moreno em espetáculo gratuito

O próximo concerto da Orquestra Theatro São Pedro ocorre nesta quinta-feira (13), às 20h, e recebe a solista Maini Moreno (harpa). Formada pelo Conservatório de Tatuí (SP), iniciou seus estudos aos 7 anos de idade, tendo como mentora a renomada harpista Liuba Klevtsova. Com regência do maestro Evandro Matté, o concerto apresenta obras de Radamés Gnatalli e Edvard Grieg. A apresentação acontece no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) e os ingressos são gratuitos, mediante 2kg de alimento não perecível, disponíveis na recepção do Multipalco, das 13h30min às 18h.

Maini Moreno graduou-se em música pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) e integra atualmente no mestrado em Música (PROMUS) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Passou pelas classes das professoras como Liuba Klevtsova, Soledad Yaya e Talita Martins. Participou de importantes festivais como Festival de Campos do Jordão, Festival Internacional Sesc de Música, Festival de Santa Catarina e Festival Música nas Montanhas. Tocou em diversas orquestras como Orquestra Sinfonica do Estado de São Paulo (OSESP), Filarmônica de Goiás, Orquestra Sinfonica de Porto Alegre (OSPA), Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA), Orquestra do Conservatório de Tatuí, Banda Sinfonica do Conservatório de Tatul, Banda Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e atualmente toca na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES).

A OTSP se destaca como uma das principais orquestras do Estado do RS e desponta com projetos sociais, ao longo do ano, com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro e aulas gratuitas de instrumentos para crianças e adolescentes.