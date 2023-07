Theatro Fuga apresenta Wander Wildner no Dia Mundial do Rock

A turnê Canções Iluminadas de Amor retorna a Porto Alegre e sobe ao palco do Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673) nesta quinta-feira (13), Dia Mundial do Rock. No show, Wander Wildner nos apresenta um repertório musical que descreve sua viagem do velho mundo material romântico para o maravilhoso e cósmico espaço do amor universal. O artista faz um retrospecto de sua carreira e mostra algumas músicas que estarão em seu próximo álbum, SubVersões, como Beside You, de Iggy Pop, Sangue Latino, dos Secos & Molhados, e Pra viajar no cosmos não precisa gasolina, de Nei Lisboa. Neste show, Wander estará acompanhado de Clauber Scholles, no baixo, Rvst, na guitarra, e Rika Barcellos, na bateria. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00. Tudo começou quando, em 2020, Wander entrou de cabeça no mundo literário e escreveu seu primeiro livro, Aventuras de um Punkbrega, onde descreve a saga de um personagem que passa por várias situações, muitas vezes cômicas e outras um pouco trágicas. Extasiado, ele seguiu escrevendo e em 2022 lançou sua segunda obra literária, Canções Iluminadas de Amor, onde conta como foram criadas vinte e sete músicas do seu vasto repertório, desde a época dos Replicantes até os dias atuais. O show Canções Iluminadas de Amor inspira-se nessas obras e traz as canções de todos os tempos intercaladas com novidades, como é de se esperar de um artista que não fica parado no tempo. Ambos os livros, discos e camisetas, poderão ser adquiridos na noite do show no Theatro Fuga.