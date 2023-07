Teatro do Sesc Alberto Bins recebe tributo à Legião Urbana no Dia do Rock

No Dia do Rock, nesta quinta-feira (13), a partir das 20h, o Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) será o palco do Tributo à Legião Urbana. Trazendo os maiores sucessos da banda brasiliense, a noite será comandada pelo músico Djalma Ramos e sua Banda. Os ingressos estão à venda na unidade do Sesc ou no site da casa, por valores a partir de R$ 10,00. Apresentado por Djalma Ramos e Banda, o show celebra a obra de uma das maiores bandas de rock do cenário brasileiro. Entre os riffs e a interpretação do vocalista Djalma Ramos, o espectador fará uma viagem de volta ao tempo de Renato Russo com os principais sucessos do grupo formado em Brasília nos anos 1980.