Tributo ao Supertramp na Capital

Aprovado pelo co-fundador do Supertramp, Roger Hodgson, o projeto francês SuperTramp Experience desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira, Dia Mundial do Rock, para um espetáculo que deve emocionar os fãs no palco do Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Hits da lendária banda inglesa como The Logical Song, It's Raining Again, Give a Little Bit, Breakfast In America e Dreamer estão confirmadas no show, a partir das 21h. Ingressos, a partir de R$ 70,00, à venda na Sympla. O SuperTramp Experience é formado por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros) e Stéphane Glory (bateria), todos fãs apaixonados pelo Supertramp, e fazem sua primeira turnê brasileira, com datas em 13 cidades.