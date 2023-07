SuperTramp Experience promete encantar fãs da banda inglesa em show no Araújo Vianna

Aprovado pelo co-fundador do SuperTramp, Roger Hodgson, o projeto francês SuperTramp Experience desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira (13), Dia Mundial do Rock, para um espetáculo que deve emocionar os fãs no palco do Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685). Hits da lendária banda inglesa como The Logical Song, It's Raining Again, Give a Little Bit, Breakfast In America e Dreamer estão confirmadas no repertório do show, que acontece a partir das 21h. Ingressos, a partir de R$ 70,00, à venda na Sympla.