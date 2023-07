Casa de Memória da Unimed recebe a exposição O que nos permeia? até outubro

Trazendo 13 obras de 8 artistas em diferentes linguagens, a exposição O que nos permeia?, de curadoria do muralista Kelvin Koubik, está em cartaz na Casa da Memória da Unimed Federação/RS (Rua Santa Terezinha, 263) até o dia 31 de outubro. Apresentando cerâmica, fotografia, gravura, pintura e desenho, a mostra busca responder o que é a arte, que mora nesse espaço cultural há quatro anos. A visitação ocorre gratuitamente de segunda a sexta, das 13h às 18h, e no primeiro e terceiro sábados de cada mês, das 8h às 13h. Em O que nos permeia? o curador Kelvin Koubik buscou chamar para expor artistas que de alguma maneira tem em seu trabalho a temática natureza e meio ambiente. Mas ressaltou que esses elementos foram tratados de forma implícita. "Pra mim, visitar uma exposição é isso, cada um cria a sua narrativa, viaja para um lugar e conforme sua experiência de vida." Porto-alegrense, Kelvin iniciou sua trajetória aos 13 anos na Arte Urbana, desenhando em papel e colando lambe lambe com seus desenhos. Aos 14 anos fez seu primeiro grafitti junto com os amigos, parceiros até hoje. Aos 20 anos, ingressou no Instituto de Artes da Ufrgs, onde fez sua formação acadêmica e se especializou no muralismo. Ganhador de dois Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, o artista também realizou um mural para marcar os 4 anos da Casa da Memória e inauguração da exposição. O mural, que levou dez dias para ser pintado, tem oito metros de altura por 8 metros de largura.