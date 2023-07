Terceira edição do Rock In Concert traz grandes sucessos do gênero e orquestra em show nesta quinta (13)

Depois de reunir mais de mil pessoas na edição do ano passado, o terceira edição do Rock in Concert Orchestra vai marcar mais um Dia Mundial do Rock, nesta quinta-feira (13), às 20h. O Teatro Feevale (RS-239, 2755 - Campus II) será o palco da união de clássicos do estilo musical e os instrumentos Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH). Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 37,50. Idealizado pela OSNH e Banda The Dogs, o espetáculo revisita grandes sucessos que marcaram a história, exatamente no dia mundial do rock, com arranjos e formação inéditos. Este ano, o repertório teve um incremento significativo de novos arranjos, e traz hits de grandes bandas, como Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Beatles, ACDC, Pink Floyd e muito mais, em um encontro entre os sons de guitarras e teclados icônicos com o poderio dos metais, madeiras e percussões da orquestra. Além das novas canções, o show apresenta o maestro titular da OSNH, Linus Lerner, na regência do espetáculo.