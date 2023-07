Sala Redenção apresenta Golpe, longa que revisita impeachment de Dilma e prisão de Lula

Ao longo deste ano, o Ciclo CineCiess 2023 leva à Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) oito sessões comentadas, dedicadas a abordar o cinema gaúcho sob a perspectiva dos direitos humanos. Em julho, a programação ganha continuidade nesta quarta-feira (12), às 16h, com a exibição de Golpe (2018), seguida por um bate-papo com o diretor e roteirista Guilherme Castro. A projeção tem entrada franca e é aberta à comunidade.



Golpe revisita o impeachment de Dilma Rousseff e a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Para promover uma cronologia e reflexão acerca dos eventos políticos, o documentário mescla imagens de arquivo, captadas desde 2015, com entrevistas de cientistas políticos, historiadores, jornalistas, artistas e militantes de movimentos sociais. Guilherme Castro e Luiz Alberto Cassol assinam a direção.



O Ciclo CineCiess 2023 é uma realização da Sala Redenção, em parceria com a Escola do CIESS. A programação segue até dezembro, com sessões mensais, realizadas sempre em uma quarta-feira, às 16h, no cinema da UFRGS, localizado no campus central da Universidade. Todas as exibições têm entrada franca e aberta à comunidade em geral. Abaixo, confira a programação das próximas sessões do CineCiess 2023.

12 de julho

GOLPE

(Brasil, 2018, 1h11min. Direção: Guilherme Castro e Luiz Alberto Cassol. Produção: Filmes de Junho e GC Filmes. Distribuição: Guarujá Produções.)



Sinopse: Golpe faz uma cronologia e reflexão sobre os fatos políticos que marcaram a destituição de Dilma e a prisão de Lula no Brasil. A força do filme está nas conexões feitas e na narrativa aberta, numa linha de tempo historicamente fundada e detalhada. Participação de Benedito Tadeu César, Bruno Lima Rocha, Celi Pinto, Claudir Nespolo, Gleidson Renato Martins Dias, Juremir Machado, Kátia Azambuja, Mario Madureira, Matheus Gomes, Miguel Rossetto, Moises Mendes, Néstor Monasterio, Priscila Voigt Severiano, Tarso Genro, Vanessa Aguiar Borges e Zoravia Bettiol.



Debatedor: Guilherme Castro







16 de agosto

RASGA CORAÇÃO



(Brasil, 2018, 1h53min. Direção: Jorge Furtado. Coprodução: Casa de Cinema de Porto Alegre e Globo Filmes.)



Sinopse: Rasga Coração é uma adaptação da peça homônima de Oduvaldo Vianna Filho. Apresenta o conflito entre pai e filho sobre qual a maneira certa de lutar pelo que se acredita. Manguari Pistolão é um militante anônimo, que depois de quarenta anos lutando por aquilo que ele considera revolucionário, vê o filho Luca acusá-lo de ser conservador. Em meio a uma crise financeira, com dores de uma artrite crônica, e num crescente conflito com o filho, Manguari relembra seu passado e se vê repetindo as mesmas atitudes de seu autoritário pai. Mesclando fragmentos da vida de Manguari, o filme ilumina quarenta anos da vida política brasileira a partir de uma relação entre pai e filho.



Debatedor: Jorge Furtado







13 de setembro

5 CASAS

(Brasil, 2022, 1h15min. Direção: Bruno Gularte Barreto. Distribuição: Lança Filmes.)



Sinopse: Em uma pequena cidade no extremo sul do Brasil há 5 casas e 5 histórias que se entrelaçam: Uma professora idosa que luta para manter a casa onde vive com 36 gatos; um jovem que sofre preconceito por ser gay; uma freira que é transferida da escola que dirigiu por décadas; um velho capataz que cuida de uma fazenda mal-assombrada; um homem cujos pais morreram quando era criança, e que retorna à cidade para reencontrar as suas memórias.



Debatedores: Bruno Gularte Barreto (Online) e Vicente Moreno







18 de outubro

PONTO ZERO

(Brasil, 2015, 1h34min. Direção: José Pedro Goulart. Realização: Mínima. Coprodução: Okna Produções, Teleimagem, CiaRio.)





Sinopse: O adolescente Ênio vive em meio a uma "claustrofobia familiar", sentindo a necessidade de escapar, o que ele faz em uma noite tempestuosa que o levará a um choque brutal com o destino.



Debatedor: José Pedro Goulart







08 de novembro

A NUVEM ROSA

(Brasil, 2021, 1h45min. Direção: Iuli Gerbase. Produção executiva: Patricia Barbieri. Produção: Prana Filmes.)



Sinopse: Uma nuvem rosa tóxica surge em diversos países, forçando todos a ficarem confinados. Giovana está presa em um apartamento com Yago, um cara que havia recém conhecido em uma festa. Enquanto esperam a nuvem passar, eles precisam viver como um asal. Ao longo dos anos, Yago vive sua própria utopia, enquanto Giovana sente-se cada vez mais aprisionada.



Debatedores: Iuli Gerbase (Online) e Vicente Moreno







13 de dezembro

BANCA FORTE

(Brasil, 2014, 56min. Direção: Giovani Borba. Produção: Associação Livre.)



Sinopse: No bairro Rubem Berta, alguns dias antes de um festival de Rap, um grupo de jovens tentam superar os desafios impostos pelo dia a dia na vida de uma vizinhança pobre. A intenção é garantir um dia de paz em um lugar onde a violência é o caminho mais curto.



Debatedores: Giovani Borba e Bruno Carboni