Curta! homenageia Zé Celso com exibição de episódio inédito da série exclusiva Companhias do Teatro Brasileiro neste domingo (9)

O diretor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, falecido nesta quinta-feira (6), aos 86 anos, é homenageado pelo Canal Curta! e pelo streaming Curta!On - Clube de Documentários com exibições de produções que mostram sua imensa contribuição para as artes cênicas no Brasil. Domingo (9), às 22h30min, no Curta! haverá uma exibição especial do episódio inédito dedicado ao Teatro Oficina da série Companhias do Teatro Brasileiro - que estreia em 25 de julho.

Já o longa-metragem Evoé - Retrato de Um Antropófago, que integra a série Iconoclássicos e terá reprises até segunda-feira (10). No Curta!On - Clube de Documentários, está disponível gratuitamente o episódio Vitais Alegorias: Oswald de Andrade e O Rei da Vela, da série Caixas Mágicas.



Teatro Oficina, episódio inédito de Companhias do Teatro Brasileiro, traz entrevistas com vários artistas que construíram a história do Oficina. Além de Zé Celso, há depoimentos das atrizes Ítala Nandi, Kate Hansen, Miriam Mehler, Analu Prestes e Etty Fraser, do cenógrafo Hélio Eichbauer e dos cofundadores do grupo, Amir Haddad e Renato Borghi. Eles narram curiosidades como a reação inicial de Zé Celso à obra O Rei da Vela, que viria a ser um de seus grandes sucessos. O diretor simplesmente não se animou com o texto de Oswald de Andrade. Coube a Renato Borghi mudar sua opinião, lendo todas as falas de todos os personagens em qualquer lugar que estivesse com Zé Celso.



O documentário Evoé - Retrato de Um Antropófago, parte da série Iconoclássicos, retrata José Celso Martinez Corrêa através de imagens deste século e do anterior, muitas garimpadas do vasto acervo histórico do Teatro Oficina. No filme, o espectador tem um contato íntimo com o pensamento do diretor teatral, que fala sobre a arte e sobre episódios pessoais que o marcaram, como a tortura sofrida durante a ditadura.