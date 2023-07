TV Cultura homenageia Zé Celso com programação especial

A TV Cultura preparou uma programação especial em homenagem a um dos maiores nomes da história do teatro no Brasil, o ator e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, falecido na manhã desta quinta-feira (6), aos 86 anos. Nesta sexta-feira (7), às 23h, o canal exibe uma das últimas entrevistas concedidas pelo dramaturgo, no Persona, exibido em abril de 2022. Na madrugada de sábado (8) para domingo (9), às 2h45, há uma reprise do Vox Populi, gravado em 1979.