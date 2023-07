Gravura Galeria de Arte recebe exposição 'Arquipixels IC/AS", de Maria Eduarda Comas

Explorando a imagem fotográfica da obra de arquitetura, indo além do registro documental e buscando transcender o realismo característico dessa imagem, Maria Eduarda Comas traz à Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) a exposição Arquipixels IC/AS. A mostra pode ser visitada até o dia 29 de julho, de segunda a sexta, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min, sempre com entrada franca.

Maria Eduarda foi desde cedo influenciada por seus pais a explorar novas fronteiras em busca de memórias ligadas à arquitetura e arte. Formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, teve seu lado criativo despertado durante sua experiência em agências de publicidade e propaganda gaúchas. Em 2017 ela decidiu transformar seu hobby fotográfico em profissão.



Inspirada por renomados artistas como Piet Mondrian, Andy Warhol e Athos Bulcão, Maria Eduarda utiliza o seu olhar característico ao instrumentalizar a geometria por meio da fotografia, revelando perspectivas inusitadas, tanto no cotidiano, quanto em lugares icônicos ao redor do mundo. Suas obras são um convite para contemplar a elegância e a harmonia presentes nas linhas, cores e formas, proporcionando uma experiência visual envolvente e inspiradora.